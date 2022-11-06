Блэкаут в столице может произойти лишь в том случае, когда автоматика без предупреждения будет выключать систему.

Необходимость эвакуации населения города Киева может возникнуть, если после блэкаута не будет вариантов возобновить энергопитание в течение многих часов.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Он отметил, что блэкаут в столице может произойти только в том случае, когда автоматика без предупреждения будет выключать систему.

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"Блэкаут может произойти только в случае, когда автоматика будет выключать без предупреждения систему. Блэкаут - это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса на электроэнергию и ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации до точек потребления. Тогда, когда происходит перегрузка, происходит то, что и в квартире "пробка выключается", то есть автоматика срабатывает и отключает потребителей, отсоединяет их от сети, чтобы она не перегорела и не было возможности потом ее восстановить", - отметил он.

Что касается возможной необходимости эвакуации населения Киева, то исполнительный директор ДТЭК напомнил, что это может произойти при условии, если не будет вариантов восстановить энергопитание в течение многих часов.

"Киев и область - если будут новые обстрелы, то исключать выключение автоматикой системы электроснабжения нельзя. Такое может случиться, система для этого специально построена и вмонтированы системы защиты. Вопрос не в том - выключится система или нет, вопрос, сколько времени нужно будет для того, чтобы включить систему после блэкаута. Если не сработает автоматика и будет источник питания, который предоставит возможность запитать город Киев, то это вопрос часов, когда система развернется. Если же не будет питания, а его нужно будет предоставлять через восстановление подстанций или линий, и это не часы, то это худшая ситуация, особенно если температура за окном минус. Это вопрос отопления. Именно в этом случае, во-первых, нельзя вернуть свет, то есть, нельзя включить систему из-за нехватки источника питания и на это нужно много часов, а на улице холодно, в этом случае может ставиться вопрос эвакуации определенного количества населения", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в своем материале The New York Times отметило, что городские власти Киева рассматривают возможность эвакуации 3 миллионов человек при условии блэкаута в столице. Издание ссылается на слова главы Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука.

Отключение света в Киеве: угроза полного блэкаута

Перебои с электроснабжением в Киеве и области начались с 10 октября, после первых массированных ударов России по энергетической инфраструктуре.

Сейчас в городе действуют аварийные и стабилизационные отключения. Временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий.

По словам бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Ивана Плачкова, из-за обстрелов РФ в регионе работает только один из четырех мощных трансформаторов: "Если не отключать оставшийся, он будет перегружен и может выйти из строя. Один трансформатор работает, а надо выполнять работу, нужно подключать другие, а чтобы их подключить, нужно снять напряжение с того, что работает, то есть отключить, поэтому потребители остаются без электроэнергии".

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил сценарий, согласно которому столица останется без тепла, воды и связи. Чтобы минимизировать для киевлян последствия постоянных атак России на объекты критической инфраструктуры, в каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Эти пункты оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами для отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами.