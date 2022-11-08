Он отметил, что энергосистема Украины в ближайшие месяцы будет вынуждена работать в постоянном режиме чередования аварийных отключений и ремонтов.

В течение осенне-зимнего периода ситуация с отключениями света в Украине будет сложной, а в некоторых регионах аварийных и плановых отключений может быть больше.

Как рассказал директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в интервью Главреду, в случае новых обстрелов со стороны РФ энергосистема Украины в ближайшие месяцы будет вынуждена работать в постоянном режиме чередования аварийных отключений и ремонтов.

По его словам, северный регион Украины в принципе энергодефицитный, потому что в Киеве, Черниговской, Житомирской и Киевской областях вырабатывают мало электрической энергии.

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"Здесь мало соответствующих электростанций, тепловых станций. Поэтому регион зависит от других регионов - он связан с высоковольтными линиями электропередач. И если эти линии повреждены, то возникают соответствующие проблемы", - отметил Омельченко.

Отключение света в Украине: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 10, 22 и 31 октября россияне нанесли массированных ракетных атак по украинской энергетической инфраструктуре. По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

Сейчас в нескольких регионах Украины действуют аварийные и стабилизационные отключения.

Сегодня стало известно, что украинские власти рассматривают все возможные сценарии развития событий на фоне обстрелов РФ критической инфраструктуры в Украине и возможного блэкаута.

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