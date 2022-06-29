Британские энергетические компании призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины. Великобритания может пойти на полное прекращение поставок газа в континентальную Европу.

Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, данное решение будет принято в случае, если Великобритания столкнется с нехваткой газа.

По данным издания, в случае острой нехватки ресурса на внутреннем рынке Великобритания перекроет поставки по двустороннему интерконнектору, пересекающему Северное море и ведущему в Бельгию. Как сообщили в британской электроэнергетической компании National Grid, правительство Великобритании ежегодно пересматривает план поставок и актуальное решение будет "отражать обстоятельства".

В то же время, британские энергетические компании призвали правительство Соединенного Королевства воздержаться от подобных решений из-за возможных негативных последствий для экономики.

Война в Украине и ситуация с газом:

17 июня стало известно о том, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта – это российский газ.

Россия остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, которые отказались платить за него в рублях.

20 июня 2022 года Кремль признал, что антироссийские санкции окончательно похоронят "Северный поток".

22 июня 2022 года глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что зимой Россия может полностью перекрыть поставки газа.

24 июня стало известно, что из-за дефицита газа Германия может остановить его экспорт в соседние страны. Также известно, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

25 июня 2022 года в НАК "Нафтогаз" заявили, что Европа похоронила веру в российский "Газпром" как "надежного поставщика" энергоресурсов.

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