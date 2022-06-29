Главный исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер заявил, что проблема сокращения поставок газа не в технике, а в политике.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, немецкая компания Siemens опровергла заявления российского "Газпрома" о причинах сокращения поставок газа в Германию.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Главный исполнительный директор Siemens Energy Джо Кезер заявил, что проблема не в технике, а в политике.

"Очень удобно вовлекать в это дело компанию, которая хорошо известна в России. Даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы столь сильного сокращения потока газа", — отметил Кезер.

Ранее российский "Газпром" заявил о том, что существенно сократил поставки газа из-за немецкой компании Siemens.

Согласно заявлению российского "Газпрома", стране-оккупанту пришлось сократить поставки с плановых 167 млн кубометров газа в сутки до 67 млн кубометров так как из-за введенных против России санкций Siemens не вернула газоперекачивающие агрегаты находившиеся на ремонте.

Война в Украине и ситуация с газом:

17 июня стало известно о том, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта – это российский газ.

Россия остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, которые отказались платить за него в рублях.

20 июня 2022 года Кремль признал, что антироссийские санкции окончательно похоронят "Северный поток".

22 июня 2022 года глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что зимой Россия может полностью перекрыть поставки газа.

24 июня стало известно, что из-за дефицита газа Германия может остановить его экспорт в соседние страны. Также известно, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

25 июня 2022 года в НАК "Нафтогаз" заявили, что Европа похоронила веру в российский "Газпром" как "надежного поставщика" энергоресурсов.

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