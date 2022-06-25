Россия уже остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, которые отказались платить за него в рублях.

В НАК "Нафтогаз" заявили, что Европа похоронила веру в российский "Газпром" как "надежного поставщика" энергоресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба НАК в Facebook.

"На кладбище расстрелянных иллюзий появилась еще одна могила — там похоронено веру Европы в "Газпром" как "надежного поставщика энергоресурсов", - отметили в "Нафтогазе".

Как сообщал УНИАН, Россия уже остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, которые отказались платить за него в рублях.

22 июня глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что зимой Россия может полностью перекрыть поставки газа.

24 июня стало известно, что из-за дефицита газа Германия может остановить его экспорт в соседние страны. Также известно, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

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