По словам Кудрицкого, сложная ситуация наблюдается на Харьковщине и Львовщине.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Украина сохранила управляемость и целостность энергосистемы после очередной ракетной атаки россиян по энергетическим объектам, которая произошла 14 января 2023 года. Однако в системе существует существенный дефицит.

"12 массированная ракетная атака по энергосистеме Украины. Целью российских террористов сегодня были электростанции, а также подстанции Укрэнерго. Благодаря Силам обороны Украины и мерам, которые принимали энергетики во время ударов, управляемость и целостность энергосистемы сохранена. Однако дефицит в системе существенный", – написал в Кудрицкий Facebook.

По словам Кудрицкого, сложная ситуация наблюдается на Харьковщине и Львовщине. В этих и других регионах работают ремонтные бригады и продолжается ликвидация последствий российской атаки.

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"Скоординированная работа военных и энергетиков не дает возможности врагу достичь главной цели – погрузить всю страну в холод и темноту. Сейчас набирает мощность генерация и восстанавливается энергоснабжение для потребителей. Мы выстоим и победим", – подчеркнул он.

Ракетная атака по Украине 14 января: последствия для энергетики

В субботу, 14 января, Россия вновь обстреляла объекты энергетической инфраструктуры Украины. В ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии.

В ДТЭК заявили, что российские оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока одной из ТЭС. Также повреждены другие энергоблоки,

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате российской атаки есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим самая сложная ситуация на Харьковщине и Киевщине.

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