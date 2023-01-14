Сейчас лимиты потребления электроэнергии превышены уже в 11 областях.

В субботу, 14 января, Россия снова обстреляла объекты энергетической инфраструктуры Украины, сейчас последствия ракетной атаки устраняются. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

Отмечается, что сегодня потребление электроэнергии ниже, чем вчера, из-за потепления и выходного дня. Но все равно сохраняется дефицит мощности. Это - следствие массированных атак России по энергетической инфраструктуре.

"До всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют в течение всех суток - с 00: 00 до 24: 00. Сейчас лимиты превышены уже в 11 областях, в результате чего применены аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Видео дня

Новость дополняется...

Вас также могут заинтересовать новости: