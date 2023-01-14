Из-за вражеских ударов в большинстве областей вводятся аварийные отключения электроэнергии, предупредил министр.

Российские оккупанты сегодня, 14 января, атаковали энергетические объекты в шести областях Украины.

Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения, но следующие дни будут тяжелыми, об этом в Facebook сообщил министр энергетики Герман Галущенко. "Сегодня враг снова атаковал объекты генерации и электрические сети страны. Есть прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения", - отметил он.

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Ракетный удар по Украине сегодня - что надо знать

Как сообщал УНИАН, с 14.00 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи с массированной ракетной атакой войск РФ. Около 17.00 начались отбои тревоги в областях.

В компании ДТЭК сообщили, что россияне обстреляли две тепловые электростанции, одна из них прекратила производство электроэнергии.

Кроме того, одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. Сейчас известно о 5 погибших и десятках пострадавших.

В Одесской области обломки сбитых вражеских ракет попали в объекты транспортной инфраструктуры, задействованных в реализации "зернового соглашения".

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