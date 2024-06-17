Тариф на электроэнергию всегда был вдвое меньше, чем себестоимость производства электричества.
Об этом заявил бывший министр энергетики Иван Плачков. "Тарифы на электроэнергию в Украине всегда за все годы были вдвое меньше, чем себестоимость, как минимум. И они постоянно были самыми низкими даже в мире, кроме Туркменистана. Вот такое ноу-хау было в Украине, и оно есть до сегодняшнего дня", - сказал он.
Плачков добавил, что потом возникает необходимость поднимать тариф и его увеличивают скачками - в два или два с половиной раза. Также он добавил, что повышение тарифа поможет энергетикам в восстановлении поврежденной врагом энергосистемы, но не позволит покрыть все необходимые на ремонты расходы.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонты, а также платить в бюджет больше налогов.