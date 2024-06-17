Повышение тарифа поможет энергетикам в восстановлении поврежденной врагом энергосистемы, но не позволит покрыть все необходимые на ремонты расходы, подчеркнул Иван Плачков.

Тариф на электроэнергию всегда был вдвое меньше, чем себестоимость производства электричества.

Об этом заявил бывший министр энергетики Иван Плачков. "Тарифы на электроэнергию в Украине всегда за все годы были вдвое меньше, чем себестоимость, как минимум. И они постоянно были самыми низкими даже в мире, кроме Туркменистана. Вот такое ноу-хау было в Украине, и оно есть до сегодняшнего дня", - сказал он.

Плачков добавил, что потом возникает необходимость поднимать тариф и его увеличивают скачками - в два или два с половиной раза. Также он добавил, что повышение тарифа поможет энергетикам в восстановлении поврежденной врагом энергосистемы, но не позволит покрыть все необходимые на ремонты расходы.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что повышение тарифа на свет позволит "Энергоатому" и "Укргидроэнерго" получить деньги на ремонты, а также платить в бюджет больше налогов.