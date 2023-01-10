Падение стоимости продажи газа в Украине происходит на фоне удешевления голубого топлива в Европе, откуда Украина его импортирует.

Фактическая цена реализации природного газа в Украине на конец декабря 2022 года уменьшилась на 9,2% относительно предыдущего месяца и составила 26,2 тыс. грн за тысячу кубометров.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, в ноябре фактическая цена газа составляла 28,9 тыс. грн за тыс. куб., а в октябре – 38,3 тыс. грн за тыс. куб.

Наибольший скачок за год цена реализации газа сделала в сентябре, прибавив относительно августа 66% – 39,9 тыс. грн за тыс. куб.

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Падение стоимости продажи газа в Украине происходит на фоне удешевления голубого топлива в Европе, откуда Украина его импортирует.

Война в Украине и ситуация с газом:

25 августа 2022 года цена на газ в Европе достигала рекордной отметки – 316 евро за МВт-ч, или 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Голубое топливо дорожало на фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком" в начале сентября.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. 1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

По состоянию на 1 декабря 2022 года "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

20 декабря 2022 года в России взорвался трубопровод с экспортным газом в Западную Европу через Украину.

23 декабря 2022 года появилсь информация о том, что Россия может остановить транзит газа в Европу в любой момент.

В конце 2022 года спотовая цена на газ в Европе на торгах опустилась до уровня 735 долларов за тысячу кубометров, что было самым низким показателем с февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину. Это было связано с теплой погодой в декабре и в начале января, а также с почти максимальным наполнением газовых хранилищ в Европе.

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