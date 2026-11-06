Российский Z-блогер исчез после публикации об Олешках: что он написал

Перед исчезновением он написал, что 17 автобусов с жителями оккупированных Олешек отправились в Украину, а только четыре – в Россию.

Российский Z-блогер Владимир Романов, автор популярного Telegram-канала "Романов Лайт", исчез из информационного пространства после публикации данных об эвакуации жителей Олешек в Херсонской области. Как сообщает The Moscow Times, блогер перестал обновлять свой канал после того, как получила широкую огласку информация о том, что большинство эвакуированных выбрали Украину, а не Россию.

Как проверила Kyiv Post, последний пост Романова датирован 31 октября. Под ним пользователи начали оставлять комментарии с предположениями, что блогера могли задержать российские силовики.

"ФСБшники отправили его на зону, в "Кресты"", – написал один из подписчиков, имея в виду тюрьму в Санкт-Петербурге.

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Днем ранее Telegram-канал "Агрегатор правды", ссылаясь на источники, близкие к спецслужбам, сообщил, что Романову могут предъявить уголовные обвинения за распространение информации о гуманитарной операции в Олешках. Российские власти могут признать эти сообщения "фейковыми".

В то же время канал не привtл подробностей возможного преследования блогера. Официальной информации о его задержании или предъявлении обвинений пока нет.

Романов сообщил, что 17 автобусов из Олешек направлялись в Украину, но удалил пост

30 октября Владимир Романов опубликовал информацию о том, что 17 автобусов с эвакуированными жителями Олешек направляются в Украину, тогда как в Россию отправились лишь четыре автобуса.

Примерно через полчаса блогер удалил эти данные из своего поста. Однако информация сохранилась в архивной версии публикации.

"По телевизору, скорее всего, покажут больше "наших" автобусов, но окна в них будут полностью завешены", – написал Романов.

Его сообщение в целом совпадало с информацией американского журналиста Алекса Салви из издания Newsmax, который освещал эвакуацию. По его данным, 11 автобусов с гражданскими лицами отправились в Украину, а ещt четыре – в Россию.

Расхождение между сообщениями блогера и официальной российской риторикой вызвало критику даже среди сторонников войны.

В частности, Telegram-канал "Отчеты ополчения Новороссии" поставил под сомнение возможные обвинения Романова в дискредитации российской армии, поскольку аналогичные данные обнародовал американский журналист.

Украинская разведка обвиняет Романова в сборе данных для российских военных

Украинские власти характеризуют Владимира Романова как пропагандиста, активно поддерживающего войну России против Украины. Блогер проживает в оккупированном Севастополе и до исчезновения регулярно публиковал по несколько постов в день, в том числе фотографии и видео с передовой.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Романов использовал в своем блоге специального бота, через которого призывал украинцев сообщать адреса территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также координаты для потенциальных ударов.

В разведке также заявили, что блогер собирал средства для российской армии через отдельный Telegram-канал.

Ранее Романов критиковал действия некоторых российских воинских подразделений, в частности чеченского формирования "Ахмат". В мае 2025 года он публиковал видео с Крымского моста после сообщений об атаке. В начале 2026 года также распространял информацию о масштабных перебоях в работе спутниковой связи Starlink вдоль линии фронта.

Пятидневное перемирие в Олешках

Как сообщало УНИАН, эвакуация жителей Олешек проводилась во время пятидневного прекращения огня, которое началось 27 октября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Договоренность должна была обеспечить прекращение боевых действий в районе и создать условия для вывоза гражданского населения.

В то же время, по сообщениям, российские войска использовали паузу для укрепления позиций, ротации личного состава и перемещения боеприпасов, вооружения и военной техники.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обвинил российскую армию в использовании перемирия в собственных военных интересах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг эти обвинения.

В то же время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что часть замеченных транспортных средств использовалась исключительно для разминирования.

Перемирие завершилось 1 ноября после эвакуации нескольких сотен гражданских лиц. По словам Лубинеца, команда Мелании Трамп помогала вести переговоры и координировать операцию. Украина, Россия и США подписали экземпляры соответствующего соглашения.

По данным источников Kyiv Post, большинство эвакуированных выбрали территорию, подконтрольную Украине. В Россию, по сообщениям, согласились переехать менее 10 человек.

Несмотря на проведенную операцию, в Олешках до сих пор могут находиться до 1000 жителей. Дмитрий Лубинец сообщал о доставке гуманитарной помощи и предполагал, что подобные эвакуационные мероприятия могут проводиться ежемесячно.

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