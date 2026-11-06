Кушнер раскрыл, о чем США хотят договориться с Украиной и Россией в Абу-Даби

Специальный посланник Трампа сообщил, что США "работали с обеими сторонами над разработкой обоснованных предложений".

На следующей неделе в Абу-Даби Соединенные Штаты организуют переговоры с участием Украины и Российской Федерации. Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в социальной сети Х сообщил, чего он от них ожидает.

Он подчеркнул, что это будут первые с февраля трехсторонние мирные переговоры с участием Украины и России, и сообщил, что США "работали с обеими сторонами над разработкой основательных предложений, которые позволят сделать эти переговоры как можно более содержательными и продуктивными".

"Президент Трамп определил достижение мира одним из своих приоритетов. Наше внимание сосредоточено на сложной и детальной работе, необходимой для превращения этой цели во всеобъемлющее и долгосрочное соглашение", – говорится в сообщении.

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По словам Кушнера, в Брюсселе США провели переговоры с Украиной, НАТО и европейскими партнерами "по двум важным и взаимосвязанным составляющим прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности". Он заверил, что США интенсивно работают со всеми сторонами "над поиском практических решений, которые помогут положить конец этой войне и заложить основы для прочного мира".

Переговоры в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров в Абу-Даби 10–11 ноября. По его словам, будут обсуждаться "приоритетные вопросы", в частности прекращение огня с обеих сторон в сфере энергетики и критической инфраструктуры, а также вопрос разблокирования Черного моря. Кроме того, важным вопросом является проблема обмена "всех на всех" или, по крайней мере, "как можно увеличить и сделать обмен и возвращение людей домой более интенсивными". Еще один вопрос, на котором настаивает Украина, – это проведение встречи лидеров Украины и России при посредничестве США.

Известно, что на предстоящей трехсторонней встрече на техническом уровне российскую делегацию возглавит доверенное лицо Кремля Владимир Мединский, который является председателем российской межведомственной комиссии по историческому образованию. В связи с этим, как отметил Telegram-канал Ukraine context, который считается близким к главе Офиса президента Кириллу Буданову, "тем самым результат встречи уже предрешен". Как известно, Мединский ранее уже представлял российскую делегацию на переговорах, и во время встреч он делал акцент на псевдоисторических экскурсах.

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