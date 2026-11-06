Рубио ответил на слухи о своей отставке

Рубио опроверг сообщения о том, что планирует покинуть свой пост, и отказался комментировать возможное участие в президентских выборах 2028 года.

Марко Рубио заявил, что не намерен покидать администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью The New York Times в четверг, комментируя сообщения о возможном уходе из нынешней команды.

"Работать на президента Трампа до конца его срока всегда было моим планом", – подчеркнул государственный секретарь.

Он также выразил удивление по поводу слухов о своей отставке.

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"Честно говоря, я не знаю, откуда берутся эти слухи. Я люблю свою работу. И к тому же я всегда смеюсь, когда говорят, что он собирается уволиться с работы. Я спрашиваю: "С какой именно?"", – сказал Рубио.

Также Рубио, который в настоящее время занимает должности государственного секретаря и советника Дональда Трампа по национальной безопасности, не стал отвечать на вопрос о возможном участии в президентских выборах 2028 года.

"Я буквально больше не буду говорить о 2028 году. Я просто не буду этого делать", – заявил он во время интервью в своем кабинете в Белом доме.

В то же время ранее Рубио публично выражал поддержку вице-президенту Джей Ди Венсу. В мае он заявил NBC News, что в случае выдвижения Венса кандидатом в президенты станет первым, кто его поддержит.

"Джей Ди – мой очень хороший друг. Если он будет баллотироваться на пост президента, я думаю, что он станет феноменальным кандидатом", – сказал тогда Рубио.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали, что госсекретарь США Марко Рубио может покинуть свой пост, чтобы начать подготовку к президентской гонке. Одним из возможных кандидатов на эту должность рассматривается посол США в Индии Серджио Гор.

Гор рассматривается в качестве кандидата на ряд влиятельных постов, в частности на должность главы аппарата Белого дома и в качестве преемника Рубио на посту государственного секретаря.

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