ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа Россией и готовит ответ.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что решение о прекращении поставок газа до Польши и Болгарии было правильным и то же надо сделать с другими "недружественными" странами.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Болгария и Польша имели возможность воспользоваться предложением нашего президента об оплате природного газа за рубли. Механизм определен. Руководители этих стран не захотели", - заявил он.

"Так же необходимо поступить и в отношении других недружественных для нас стран", - добавил Володин.

Напомним, "Газпром" сообщил, что 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неуплатой в рублях. А во вторник, 26 апреля, Россия остановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту.

ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа Россией и готовит ответ.

Газовый шантаж России

В марте президент РФ Путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" (в которые входит и Польша). Он предусматривает расчет за газ лишь в рублях. Новый закон вступил в силу 1 апреля. Польша отказалась это делать.

Европейская комиссия изучила требования Путина оплачивать газ в рублях и пришла к выводу, что это нарушит санкции. Таким образом, ни одна страна ЕС не должна оплачивать голубое топливо российской валютой.

Украина предложила Европейскому Союзу оплачивать Российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.

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