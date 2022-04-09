Венгрия заявила, что покупка российского газа за рубли не нарушит санкции, которые Европейский Союз наложил на Российскую Федерацию. Это якобы внутренний технический вопрос.
Соответствующий комментарий дал спикер премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в интервью изданию CNN.
"Не существует единой процедуры государственных закупок для закупки газа и нефти для стран-членов Европейского Союза, поэтому Венгрия соблюдает контракты, заключенные с Россией касательно газа и нефти. Согласно этим контрактам, это технический вопрос, в какой валюте мы платим. Никакой санкционной политики это не обходит", — сообщил Ковач.
По словам спикера, экономика и население Венгрии на 85% зависят от российского газа. И сейчас у страны нет другого решения насчет закупок энергетической продукции.
"Мы видим очень сильную риторику из разных уголков ЕС и Украины, что мы должны остановить это, это невозможно", — подытожил Ковач.
Напомним, в конце марта Владимир Путин подписал указ о необходимости расплачиваться за российский газ в рублях. Ведущие страны Европы отказались от этого, сославшись на условия контрактов. А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность рассчитываться с РФ рублями. После этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такое решение станет нарушением санкций ЕС против России.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия почти никак не поддерживала нашу страну. Она отказалась от закрытия неба, не разрешила транзит военной помощи Украине через свою территорию и выступила против нефтяного эмбарго.
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