Это якобы технический вопрос.

Венгрия заявила, что покупка российского газа за рубли не нарушит санкции, которые Европейский Союз наложил на Российскую Федерацию. Это якобы внутренний технический вопрос.

Соответствующий комментарий дал спикер премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в интервью изданию CNN.

"Не существует единой процедуры государственных закупок для закупки газа и нефти для стран-членов Европейского Союза, поэтому Венгрия соблюдает контракты, заключенные с Россией касательно газа и нефти. Согласно этим контрактам, это технический вопрос, в какой валюте мы платим. Никакой санкционной политики это не обходит", — сообщил Ковач.

По словам спикера, экономика и население Венгрии на 85% зависят от российского газа. И сейчас у страны нет другого решения насчет закупок энергетической продукции.

"Мы видим очень сильную риторику из разных уголков ЕС и Украины, что мы должны остановить это, это невозможно", — подытожил Ковач.

Напомним, в конце марта Владимир Путин подписал указ о необходимости расплачиваться за российский газ в рублях. Ведущие страны Европы отказались от этого, сославшись на условия контрактов. А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил готовность рассчитываться с РФ рублями. После этого президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такое решение станет нарушением санкций ЕС против России.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Венгрия почти никак не поддерживала нашу страну. Она отказалась от закрытия неба, не разрешила транзит военной помощи Украине через свою территорию и выступила против нефтяного эмбарго.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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