В частности, средства за российскую нефть предлагают платить не в бюджет РФ, а на специальных счетах.

Украина работает с партнерами из Европейского Союза над санкционными моделями, которые помогут прекратить финансировать войну Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы работаем над санкционной моделью, которая позволит остановить Россию, уничтожить ее экономически. Наша главная цель - эмбарго на энергоресурсы. Если мы говорим о нефтяном эмбарго, то может быть запрет на покупку российских ресурсов", - заявил Ермак.

Также руководитель ОП отметил, что есть модель, по которой средства за поставленную нефть не будут идти в российский бюджет.

"Будут оставаться на специальных счетах до того момента, пока Россия не прекратит агрессию и не выполнит все условия", - отметил он.

По его убеждению, таким образом финансирование войны с Украиной для Кремля станет невозможным.

"Такая же модель касается и газа. Ее еще называют "иранской". Сейчас ЕС разрабатывает шестой пакет санкций. И мы работаем с нашими партнерами, чтобы они понимали необходимость этих шагов", - сказал Ермак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал отсутствие эмбарго на российские энергоносители в странах Европейского Союза. Он указал, что мир не понимает, к какой войне готовилась российская власть.

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