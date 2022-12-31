Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом.

В Киеве и Киевской области отменяются экстренные отключение света, введенные на фоне сегодняшних российских ракетных ударов, сообщили в компании ДТЭК в Telegram.

"Киев и Киевская область: экстренные отключения отменяются! Возвращаемся к нашим утренним пожеланиям к праздникам. Энергетики сделают все возможное, чтобы на Новый год столица и Киевская область были со светом, если не будет вражеских атак", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве и Киевской, Одесской и Днепропетровской областях были применены экстренные отключения света. Это был превентивный шаг во избежание значительных повреждений энергетической инфраструктуры.

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Массированная атака России 31 декабря - террор оккупантов на праздники

Накануне Нового года российские террористы устроили очередную воздушную атаку на Украину. К счастью, во всех городах сработали силы ПВО.

ВСУ перехватили 12 из более 20 крылатых ракет, сообщил генерал Валерий Залужный. Российская армия запускала ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

В то же время некоторые российские ракеты повредили жилые дома и инфраструктурные объекты в столице и Николаеве. Точное количество погибших и раненых устанавливается. Сейчас уже известно о десятках пострадавших.

В Киеве из-за аварийных отключений без света 30% потребителей.

Накануне президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Россия пытается умышленно погрузить украинцев во тьму в новогодние праздники.

Россия также наносила массированные удары 29 декабря. Однако благодаря усилиям ПВО оккупантам не удалось устроить украинцам новый долговременный блэкаут.

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