Зеленский также обратился к гражданам России, подчеркнув, что террор никогда не остается без ответа.

Российские войска могут нанести новые ракетные удары по Украине на рождественские и новогодние праздники.

Об этом заявил президент Украины Владимир в видеообращении. Он отметил, что оккупанты презирают любые ценности.

"В праздничное время, которое приближается, российские террористы могут снова активизироваться. Они презирают христианские ценности и любые ценности вообще. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, помогайте друг другу и берегите друг друга", - призвал глава государства.

Видео дня

Украинский лидер также обратился к гражданам России. По его словам, они должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа.

Ракетные удары РФ по Украине: последние новости

С 10 октября по сегодняшний день россияне совершили девять массированных ракетных атак и несколько массовых запусков иранских дронов по энергетической инфраструктуре Украины.

Несколько ранее СМИ со ссылкой на источники в разведке заявляли, что следующий массированный ракетный удар по Украине может состояться 22 или 23 декабря.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что новая атака может состояться в ближайшие дни. По его оценке, суммарный залп РФ при этом составит от 70 до 90 ракет.

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