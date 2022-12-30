Тепло- и водоснабжение в городе работает в штатном режиме.

В Киеве возвращаться к плановым отключениям света еще рано. Об этом в эфире информационного телемарафона сказал представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

"Пока столица остается в режиме экстренных отключений. Несмотря на то, что в две волны атак попаданий в критическую инфраструктуру не было, столица является частью большой украинской инфраструктры и так или иначе мы подчинены правилам этой энергосистемы. Поэтому продолжаем жить в системе экстренных или аварийных отключений, возвращаться к плановым пока рано", - отметил он.

Зато, по словам спикера, тепло- и водоснабжение в городе работает в штатном режиме.

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Также Шаманов напомнил, когда дают свет, не нужно включать сразу все электроприборы, чтобы не перегружать энергосистему. А стоит подождать хотя бы 15-20 минут, а лучше полчаса.

Атака на Киев: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь с 29 на 30 декабря враг атаковал Украину 16 дронами-камикадзе.

Все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. В частности, 7 дронов-камикадзе шли на Киев. 2 из них сбили на подлете к столице, 5 - над Киевом.

Впоследствии в офисе президента опубликовали фото последствий ночной атаки.

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