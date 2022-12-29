На пораженных объектах продолжаются противопожарные и ремонтные работы.

В Киеве текущий уровень доступности электроэнергии является достаточно высоким, хотя "прилеты" в результате массированной атаки РФ 29 декабря по энергетической инфраструктуре были.

Как сообщил представитель YASNO Александр Коваленко, на объектах продолжаются противопожарные и ремонтные работы.

По его словам, на днях Киев сможет выйти на "дообстрельный" период электроснабжения.

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"В Киеве текущий уровень доступности электроэнергии является достаточно высоким. Есть высокая вероятность, что на днях вернемся к дообстрельному уровню", - написал он.

Массированный обстрел России 29 декабря

Сегодня утром в Киеве и ряде других городов и областей прогремели взрывы. Всего силами ПВО были сбиты 54 ракет из более 69 выпущенных. Во время воздушной атаки россияне применили по Украине различные типы ракет, в том числе противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Под удар снова попали объекты энергетики. После взрывов часть Киева осталась без света.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что обломки ликвидированных над Киевщиной ракет нанесли незначительные повреждения домам и медицинского учреждения в Крюковщине, Вышгородском районе и Глевахе.

Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, по предварительным данным, над городом было уничтожено 16 ракет. Известно о трех раненых в результате ракетного обстрела города, среди них 14-летняя девочка.

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