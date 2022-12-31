Движение поездов по красной ветке метро частично ограничено.

В результате массированной ракетной атаки по Украине 31 декабря в Киеве 30% жителей остались без электроснабжения. Энергетики применили аварийные отключения.

Такой информацией поделился мэр Киева Виталий Кличко в официальном Telegram-канале. Он написал: "Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений".

По словам мэра, движение поездов по красной ветке метро осуществляется от станции "Академгородок" до "Арсенальной". Ограничение введено вследствие проверки открытого участка линии на наличие остатков вражеских ракет. На место выехали все необходимые службы. О возобновлении полноценного движения по красной ветке сообщат в официальных каналах.

Видео дня

Массированный обстрел Украины 31 декабря: ситуация в Киеве

Столица стала одной из главных целей вражеского удара. Разрушения в результате атаки зафиксированы в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Днепровском районах. Повреждены две гостиницы, частные дома, хозяйственная постройка и так далее.

Рашисты убили одного мирного жителя столицы, а еще 16 человек получили ранения. Среди них есть и японский журналист Ватару Секита, который писал сюжеты в Киеве.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, рашисты выпустили более 20 ракет. Из них 12 уничтожили украинские защитники. В пределах Киевской области сбили 6 вражеских ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: