Инициатива Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ) по унификации тарифа на распределение электроэнергии является экономически необоснованной, и может привести к банкротству крупных энергоемких предприятий. Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики ICC Ukraine Александр Трохимец.

"Существенных экономических причин для принятия решения об унификации ни от представителей ни Минэнерго, ни НКРЭКУ мы не услышали. Давление бизнеса заставило отказаться от этой идеи. Тогдашний председатель НКРЭКУ Тарасюк выступил против нее, однако после смены руководства и состава регулятора там решили вернуться к вопросу унификации", - напомнил Трохимец.

Он пояснил: сейчас тариф разбит на тариф для потребителей с 1-м классом напряжения, а это крупная промышленность (присоединенная к энерголиниям с напряжением 27,5 кВ и выше), и по 2-му классу напряжения - остальные потребители (до 27,5 кВ.).

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"Поставка электроэнергии крупным предприятиям требует использования гораздо меньшей инфраструктуры и потери электроэнергии значительно меньше. Тогда как тариф для 2-го класса позволяет покрыть расходы на доставку электричества населению и малому бизнесу. Поэтому разница в тарифах на распределение обусловлена законами физики", - подчеркнул эксперт.

Унификация тарифов на распределение по классам напряжения негативно повлияет на работу крупных промышленных предприятий, подчеркнул Трохимец.

"Расходы крупных потребителей за транспортировку электроэнергии вырастут на десятки или даже сотни миллионов гривен в зависимости от размера предприятий. Также фактически сохранится кросс-субсидирование, поскольку крупные промпотребители заплатят за потери в сетях мелких потребителей. Понятно, что такой рост ведет к тому, что часть наиболее энергоемких предприятий может остановить производство или вообще обанкротиться", - резюмировал Трохимец.

Напомним, ранее международное Энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от этого намерения. Как заявил в Сообществе, позиция Нацкомиссии - необоснованная, а само намерение является непонятным. Также там напомнили, что основной принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943: он предусматривает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.