Укрэнерго ждет решения НКРЭКУ для выплаты 10 млрд грн долга на энергорынке

"Укрэнерго" сможет направить 10 млрд грн, сэкономленных на диспетчеризации в 2023 году, на погашение долгов, в том числе перед ВИЭ-генерацией, после соответствующего решения Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает Энергореформа.

Об этом сообщил директор по правовым вопросам НЭК Максим Юрков.

"Осенью прошлого года регулятор определил, куда "Укрэнерго" должен направить средства за 2023 год. И это не те цели, которые указаны в законе (№4213-ІХ от 14 января 2025 года - ЭР), потому что закон тогда еще не существовал. Итак, мы надеемся, что до конца этого месяца регулятор примет решение в соответствии с законом. И мы сможем использовать эти средства и сделать платежи", - сказал он во время "Solar Invest Forum Ukraine" от Ассоциации солнечной энергетики Украины 20 февраля.

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По его словам, объем средств, сэкономленных "Укрэнерго" на диспетчеризации в 2024 году, должен быть подтвержден проверкой компании регулятором, которая начнется уже в марте.

"И по ее результатам мы будем понимать, сколько экономии от диспетчеризации за 2024-й год будет возможность использовать для того, чтобы сделать эти платежи", - отметил Юрков.

Как он пояснил, экономия связана с тем, что не все услуги, которые "Укрэнерго" должна была получить на рынке и, соответственно, оплатить, были физически доступны из-за военных действий.

Юрков также отметил, что "Укрэнерго" никогда не задерживает средств на счете и платит их сразу, как только появляется такая возможность.

Как сообщала Энергореформа, Закон Украины №4213-ІХ от 14 января 2025 года предусматривает направление средств НЭК "Укрэнерго", сэкономленных на диспетчеризации в 2023-2024 годах, на погашение долгов на балансирующем рынке (БР), перед "Гарантированным покупателем" для промышленных ВИЭ-объектов и перед домашними СЭС в пропорции 45/45/10%.