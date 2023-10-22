Украинские гражданские инженеры изучили методы защиты критически важной инфраструктуры от атак российских дронов и ракет.

Инженеры британской армии разработали новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить ее способность защищать свою критически важную национальную инфраструктуру от атак России этой зимой.

Как сообщили в Минобороны Великобритании, повреждение и уничтожение критической инфраструктуры в результате российских атак дронами и ракетами является одной из самых больших угроз жизни и безопасности для украинцев.

Отмечается, что обучение улучшит способность Украины планировать защиту своей критической инфраструктуры от таких нападений. В частности, участникам программы рассказали, как определить наиболее уязвимые элементы критической инфраструктуры, потенциальную дальность взрыва и воздействие различных видов оружия и взрывчатых веществ, а также где лучше всего расположить физические и воздушные барьеры, чтобы помочь защитить эти объекты от российских атак.

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"Крайне важно, чтобы Украина получала поддержку, в которой она остро нуждается всю зиму, поскольку ее гражданское население ежедневно сталкивается со смертельной опасностью со стороны сил Путина и их неизбирательной кампании бомбардировок ее критически важной инфраструктуры... Этот специальный пакет обучения поможет спасти жизни в очень холодные зимние месяцы, когда доступ к надежной энергии имеет жизненно важное значение", - заявил министр обороны Грант Шаппс.

В британском оборонном ведомстве отметили, что двухнедельный учебный курс был разработан и проведен по просьбе Украины с целью дальнейшего улучшения защиты ее энергетического сектора. При этом, его сложность уже выросла по сравнению с предыдущими курсами, посвященными базовым мерам защиты, таким как использование мешков с песком и рытье траншей.

В обучении по защите критической инфраструктуры приняли украинских специалисты из энергетического, водного, транспортного и академического секторов.

"Нет никаких сомнений в том, что это обучение будет проведено в Украине в ближайшие недели и окажет реальное влияние на качество жизни ее гражданского населения и способность Украины противостоять российским атакам в течение всей зимы", - сказал майор инженерных войск Майкл Саддаби.

Курс основан на нескольких сценариях из реальной жизни, чтобы предоставить украинским участникам возможность попрактиковаться в разработке планов и реализации практических решений для обеспечения наиболее эффективной защиты своих объектов критической инфраструктуры.

Ситуация с защитой объектов энергетики

Как сообщал УНИАН, в прошлом году РФ концентрировала усилия на обстреле энергоинфраструктуры вокруг крупных городов, поэтому в этом году "Укрэнерго" готовятся к различным сценариям развития событий.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий недавно заявил, что энергосистема Украины имеет активную и пассивную защиту, чтобы максимально защититься от обстрелов со стороны россиян.

Тем временем, Кабмин намерен увеличить количество и усилить способность огневых групп для охраны объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

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