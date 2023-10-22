Украинские инженеры обучались в Британии защищать критическую инфраструктуру / коллаж УНИАН, фото gov.uk, ua.depositphotos.com

Инженеры британской армии разработали новую программу обучения, чтобы помочь Украине укрепить ее способность защищать свою критически важную национальную инфраструктуру от атак России этой зимой.

Как сообщили в Минобороны Великобритании, повреждение и уничтожение критической инфраструктуры в результате российских атак дронами и ракетами является одной из самых больших угроз жизни и безопасности для украинцев.

Отмечается, что обучение улучшит способность Украины планировать защиту своей критической инфраструктуры от таких нападений. В частности, участникам программы рассказали, как определить наиболее уязвимые элементы критической инфраструктуры, потенциальную дальность взрыва и воздействие различных видов оружия и взрывчатых веществ, а также где лучше всего расположить физические и воздушные барьеры, чтобы помочь защитить эти объекты от российских атак.

Видео дня

"Крайне важно, чтобы Украина получала поддержку, в которой она остро нуждается всю зиму, поскольку ее гражданское население ежедневно сталкивается со смертельной опасностью со стороны сил Путина и их неизбирательной кампании бомбардировок ее критически важной инфраструктуры... Этот специальный пакет обучения поможет спасти жизни в очень холодные зимние месяцы, когда доступ к надежной энергии имеет жизненно важное значение", - заявил министр обороны Грант Шаппс.

В британском оборонном ведомстве отметили, что двухнедельный учебный курс был разработан и проведен по просьбе Украины с целью дальнейшего улучшения защиты ее энергетического сектора. При этом, его сложность уже выросла по сравнению с предыдущими курсами, посвященными базовым мерам защиты, таким как использование мешков с песком и рытье траншей.

В обучении по защите критической инфраструктуры приняли украинских специалисты из энергетического, водного, транспортного и академического секторов.

"Нет никаких сомнений в том, что это обучение будет проведено в Украине в ближайшие недели и окажет реальное влияние на качество жизни ее гражданского населения и способность Украины противостоять российским атакам в течение всей зимы", - сказал майор инженерных войск Майкл Саддаби.

Курс основан на нескольких сценариях из реальной жизни, чтобы предоставить украинским участникам возможность попрактиковаться в разработке планов и реализации практических решений для обеспечения наиболее эффективной защиты своих объектов критической инфраструктуры.

Ситуация с защитой объектов энергетики

Как сообщал УНИАН, в прошлом году РФ концентрировала усилия на обстреле энергоинфраструктуры вокруг крупных городов, поэтому в этом году "Укрэнерго" готовятся к различным сценариям развития событий.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий недавно заявил, что энергосистема Украины имеет активную и пассивную защиту, чтобы максимально защититься от обстрелов со стороны россиян. 

Тем временем, Кабмин намерен увеличить количество и усилить способность огневых групп для охраны объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

Вас также могут заинтересовать новости: