Вступило в силу решение СНБО о защите объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора Украины, предусматривающее реализацию ряда мероприятий и поручений.

Украинское правительство (Кабмин) получило поручение увеличить количество и усилить способность огневых групп для охраны объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

Об этом идет речь в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 октября 2023 года "Об организации защиты и обеспечения безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий", вступившем в силу после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским соответствующего указа.

Документ, обнародованный на сайте главы государства, предусматривает реализацию ряда мероприятий и поручений, в связи с повреждением и разрушением объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора, а также ввиду вероятных дальнейших атак по этим объектам во время осенне-зимнего периода.

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Кабинет министров, в том числе должен обеспечить в десятидневный срок выполнение работ и мероприятий "по надлежащей инженерной и физической защите (в частности, насчет противодроновой защиты, систем оповещения, укрытий для персонала, размещения запасных/дублировальных пунктов управления в защищенных местах) объектов критической инфраструктуры, увеличения количества и усиления обороноспособности огневых групп из состава Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, осуществляющих противовоздушное прикрытие, охрану и оборону объектов критической инфраструктуры".

Правительству также поручено принять меры:

по обеспечению операторами критической инфраструктуры резервов оборудования и запасных частей для своевременного восстановления поврежденных объектов и защитных сооружений, контроля за соблюдением графиков ремонта необходимого оборудования;

создание страхового фонда документации на уникальное оборудование и архивирование критических баз данных (их частей), в частности, с использованием облачных услуг;

обеспечение объектов критической инфраструктуры источниками электропитания (электрогенераторами) и необходимым объемом топлива для их устойчивого и бесперебойного функционирования.

Операторы критической инфраструктуры топливно-энергетического комплекса обязаны создать условия для защиты персонала, организовать и быть готовыми провести эвакуационные мероприятия в случае необходимости. А также найти возможность оповещения населения, которое может попасть в зону вероятного поражения объекта.

Кроме того, правительство в течение трех месяцев должно утвердить план мероприятий по восстановлению объектов критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и найти источники финансирования этого плана.

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины обязаны в течение месяца подготовить методические рекомендации для местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по разработке и утверждению местных программ обеспечения безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, программ повышения устойчивости территориальных громад к кризисным ситуациям.

В течение месяца Госспецсвязи совместно с функциональными и секторальными органами в сфере защиты критической инфраструктуры должны проинформировать правительство о возможности внедрения защищенной электронной коммуникационной сети для обмена информацией с ограниченным доступом между субъектами национальной системы защиты критической инфраструктуры.

Среди других поручений, в частности, центральным органам исполнительной власти, областным военным администрациям с участием операторов критической инфраструктуры принять в месячный срок меры по недопущению распространения информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника об объектах критической инфраструктуры.

Министерство обороны Украины должно ввести в 2023 году учебные программы, курсы повышения квалификации по радиоэлектронной разведке и радиоэлектронной борьбе для военнослужащих подразделений, привлеченных к обеспечению защиты и обороны объектов критической инфраструктуры.

Во время действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены уполномоченным органом в сфере защиты критической инфраструктуры Украины определена Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Уполномоченный орган координирует деятельность субъектов национальной системы защиты, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры.

Важные новости о войне в Украине - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, эксперты и военные неоднократно уже предупреждали, что Россия накапливает ракеты для нанесения ударов по Украине в зимний период и имеет целью поразить как можно больше объектов критической инфраструктуры. Поскольку уже начало отопительного сезона, то есть предположение, что тревог станет больше.

В частности, сегодня ночью россияне били баллистикой и дронами, силами украинской ПВО ликвидированы четыре вражеские воздушные цели.

Так, с 20:00 18 октября по 5:00 19 октября 2023 года оккупанты выпустили, в том числи пять баллистических ракет "Искандер-М" и одну зенитную управляемую ракету С-300.

В частности, как проинформировали военные, враг атаковал объекты в Донецкой, Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три дрона-камикадзе.

В Воздушных силах заявили, что Украине нужно больше средств ПВО, способных справиться с баллистическими ракетами россиян. Речь идет, например, о системах Patriot и IRIS-T.

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