Айтишники завладели архивом емкостью 1,5 Гб, который содержит более 6 тыс. файлов компании.

Украинская "IT-армия" получила доступ к информации российской группы компаний ООО "Газпром" по испытанию и внедрению автоматизированных систем на одном из крупнейших газовых месторождений Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram, Украина получила доступ к отчетам об испытаниях и бурении на Ковыктинской скважине (Иркутская обл.), которая считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ.

"IT-армией Украины получен доступ к информации о деятельности крупнейшего наполнителя госбюджета, а соответственно главного спонсора терроризма и вторжения в Украину — ООО "Газпром". Архив емкостью 1.5 Гб содержит более 6 тыс. файлов группы компаний "Газпром" по финансово-хозяйственной деятельности, а именно отчеты об испытаниях и бурении, внедрении и настройке автоматизированных систем на Ковыктинской скважине (Иркутская обл.), которая считается одним из крупнейших газовых месторождений РФ", - говорится в сообщении.

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Война в Украине и"IT-армия":

"IT-армия" Украины - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав "IТ-армии" входят более 200 тыс. волонтеров. Она объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

3 ноября украинская "IТ-армия" получила доступ к сетям центрального банка Российской Федерации.

4 ноября 2022 года украинская "IT-армия" атаковала ресурс российского "Газпромбанка". Всего в течение ноября она "парализовала" более 900 российских онлайн-ресурсов.

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