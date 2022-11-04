В руководстве российского банка признали мастерство атаки украинских специалистов.

Украинская "IT-армия" атаковала российский "Газпромбанк".

Как сообщает IT ARMY of Ukraine в Telegram, IT-армия Украины атаковала "Газпромбанк" настолько качественно, что мастерство украинских специалистов признал первій вице-президент "Газпромбанка" Александр Егоркин.

"IT-армия Украины атаковала "Газпромбанк" – главный банк кровавого режима. Сделала это настолько хорошо, что наше мастерство признал топ-менеджмент банка в лице Александра Егоркина — первого вице-президента "Газпромбанка", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на саммите по кибербезопасности России BIS SUMMIT Егоркин поставил в пример грамотной атаки действия украинских специалистов и попросил защиты у своего государства.

Война в Украине и российской "Газпромбанк":

19 августа 2022 года журналистка "Схем" Наталья Седлецкая заявил о том, что российский "Газпромбанк"сотрудничает с командованием российской армии и начисляет оккупантами зарплату, в том числе и палачам из Бучи.

В распоряжении журналистов оказалась утерянная оккупантами флешка, на которой оказалось много банковской информации.

По состоянию на сейчас российских "Газпромбанк" остается единственным крупным российским банком, который избежал масштабных западных санкций. Именно на счета этого банка поступает уплата за российский газ и нефть. Как свидетельствуют доказательства с флешки, этот же банк выплачивает зарплату и "боевые доплаты" российским солдатам, причастным к зверствам в Буче.

Война и украинская "IT-армия":

"IT-армия" Украины – сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав "IТ-армии" входят более 200 тыс. волонтеров. Она объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

3 ноября украинская "IТ-армия" получила доступ к сетям центрального банка Российской Федерации.

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