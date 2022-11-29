Из-за ударов оккупантов по критической инфраструктуре необходимо накапливать дополнительные ресурсы.

НАК "Нафтогаз Украины" просит международных партнеров помочь с закупкой дополнительных объемов газа.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов провел встречу с главой Агентства США по международному развитию (USAID) в Европе и Азии Эрин Макки.

"Ключевое — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона", - написал Чернышов в Facebook по результатам встречи.

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Чернышов добавил, что также обсудил с Эрин Макки оперативную помощь в виде материалов и оборудования, над предоставлением Украине которых сейчас работает агентство. Речь идет, в частности, метанол, газовые компрессоры, дизельные генераторы и оборудование для добычи газа.

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24 октября 2022 года в "Нафтогазе" предупредили о худшей зиме в истории.

18 ноября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина объектов энергетической системы Украины выведена из строя из-за ракетных ударов российских оккупантов. По его словам, в таких условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке европейских партнеров как в сфере энергетики, поставке дополнительного оборудования, так и дополнительной финансовой поддержке для закупки дополнительных объемов газа.

21 ноября премьер сообщил, что в настоящее время в украинских газохранилищах накоплено более 14 млрд куб. метров газа, что достаточно для прохождения зимы, но из-за ударов оккупантов по критической инфраструктуре необходимо накапливать дополнительные ресурсы.

Также Шмыгаль заявил, что Норвегия предоставит Украине почти 200 млн евро на закупку дополнительных объемов газа. По его словам, средства будут направлены "Нафтогаза" через механизм поддержки от Европейского банка реконструкции и развития, который также выделяет 300 млн евро на соответствующие закупки.

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