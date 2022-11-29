Компания призывает украинцев платить за газ, чтобы поддерживать работу отрасли.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает большинство населения, предлагает потребителям скидку при оплате за газ до 15 числа текущего месяца.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook, отметив, что только за сутки "Нафтогаз Украины" получил оплат на 5,2 миллиона гривень.

"При оплате в личном кабинете на my.gas.ua или в чатботі GASUA до 15 числа текущего месяца вы получаете скидку 1% сможете использовать ее во время следующего платежа", - говорится в сообщении.

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"В это сверхсложное время, когда каждая гривня имеет влияние на обороноспособность, наша команда благодарна каждому клиенту, за добросовестную уплату за потребленный газ. Именно вы даете возможность нам работать, стабильно поставлять ресурс и поддерживать страну во время полномасштабной войны", - напомнили в компании.

Ситуация с газом:

С 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены на обслуживание в "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции. Таким образом, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сейчас обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа.

20 октября 2022 года в "Нафтогазе" назвали условие, при котором Украине понадобится импорт газа этой зимой.

24 октября 2022 года в "Нафтогазе" предупредили о худшей зиме в истории.

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