Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая обслуживает большинство населения, предлагает потребителям скидку при оплате за газ до 15 числа текущего месяца.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook, отметив, что только за сутки "Нафтогаз Украины" получил оплат на 5,2 миллиона гривень.
"При оплате в личном кабинете на my.gas.ua или в чатботі GASUA до 15 числа текущего месяца вы получаете скидку 1% сможете использовать ее во время следующего платежа", - говорится в сообщении.
"В это сверхсложное время, когда каждая гривня имеет влияние на обороноспособность, наша команда благодарна каждому клиенту, за добросовестную уплату за потребленный газ. Именно вы даете возможность нам работать, стабильно поставлять ресурс и поддерживать страну во время полномасштабной войны", - напомнили в компании.
Ситуация с газом:
С 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены на обслуживание в "Нафтогаз Украины" из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции. Таким образом, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" сейчас обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа.
20 октября 2022 года в "Нафтогазе" назвали условие, при котором Украине понадобится импорт газа этой зимой.
24 октября 2022 года в "Нафтогазе" предупредили о худшей зиме в истории.
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