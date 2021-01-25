Глава МИД сказал, что Украина отсоединится от российской и беларусской системы поставки электроэнергии.

Украина намерена в 2023 году присоединиться к системе снабжения электрической энергии Европейского Союза.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью на телеканале "Украина 24".

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"Цель Украины - это в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии Европейского Союза. Это означает, что мы должны отрезаться от Беларуси и от белорусской системы, и от российской, и полностью интегрироваться в систему ЕС. Мы идем по этому пути", - подчеркнул Кулеба .

Министр подчеркнул, что стратегия Украины неизменна. "Мы наконец отрежемся от энергосистем Беларуси и Российской Федерации", - сказал Кулеба.

Что этому предшествовало

В январе 2018 года «Укрэнерго» и «Молдэлектрика» согласовали планы синхронизации энергосистем двух стран с объединенным рынком электроэнергии стран ЕС (ENTSO-E).

Расширение синхронной зоны энергосистемы континентальной Европы ENTSO-E за счет присоединения энергосистемы Украины является составляющей обеспечения интеграции рынка электроэнергии Украины во внутренний энергетический рынок Европейского Союза, который уже включает 41 системного оператора и 34 страны-участницы.

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Автор: Виталий Саенко