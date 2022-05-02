Ранее эти страны блокировали нефтяные санкции из-за высокой зависимости от поставок этого сырья из России.

Три колебавшиеся страны Евросоюза - Венгрия, Австрия и Словакия - отозвали свое вето на введение нефтяного эмбарго против России.

Об этом сообщает ZDF со ссылкой на свои источники.

Ранее эти страны блокировали нефтяные санкции из-за высокой зависимости от поставок этого сырья из России.

Отмечается, что некоторые вопросы относительно новых санкций, в частности переходные периоды, все еще остаются открытыми.

"Вероятно, решение об эмбарго должно быть принято в течение ближайших нескольких дней, но реализовано только в ближайшие несколько месяцев", – сказал корреспондент ZDF в Брюсселе Флориан Нойханн.

По словам европейского дипломата, решающим фактором стало заявление правительства Германии о поддержке введения нефтяного эмбарго против России.

Причиной изменения курса Германии, вероятно, стали успехи в поиске альтернативных поставщиков нефти. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек объявил 26 апреля, что зависимость Германии от российской нефти за восемь недель войны сократилось с 35% до 12%.

Как сообщал УНИАН, на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины правительство Германии поддержало планы Евросоюза по введению эмбарго на российскую нефть. Как пишет DW, в ходе недавних предварительных переговоров о введении шестого пакета санкций против России Германия ясно высказалась за введение эмбарго.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС предусмотреть в шестом пакете санкций против РФ эмбарго на импорт российской нефти.

Как стало известно из зарубежных медиа, Германия готова прекратить закупки российской нефти. ФРГ импортирует около трети всей нефти из России. Ранее Берлин был одним из главных противников введения Евросоюзом ограничений на закупку нефти и газа из РФ.

По данным источников, страны ЕС на этой неделе могут принять решение о постепенном введении эмбарго на импорт российской нефти и санкциях против российского "Сбербанка".

29 апреля Андрей Ермак заявил, что Украина предлагает странам Запада механизм вторичных санкций, чтобы наказывать посредников, которые будут помогать РФ поставлять нефть.

По словам Ермака индийские нефтяные компании, Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum хотят заключить полугодовой контракт на импорт нефти из России. "Роснефть" для поставки планирует использовать посредников, не попавших под санкции.

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