В ходе недавних предварительных переговоров о введении шестого пакета санкций против России Германия ясно высказалась за введение эмбарго.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины правительство Германии поддержало планы Евросоюза по введению эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным агентства, в ходе недавних предварительных переговоров о введении шестого пакета санкций против России Германия ясно высказалась за введение эмбарго.

Против введения эмбарго выступают:

Венгрия,

Австрия,

Словакия,

Испания,

Италия,

Греция.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Европейский союз заявил о необходимости санкций против России, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину. Впервые ограничения коснутся энергетического сектора РФ.

30 апреля появилась информация о том, что нефтяное эмбарго ЕС против РФ может заработать до конца года.

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