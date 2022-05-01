На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины правительство Германии поддержало планы Евросоюза по введению эмбарго на российскую нефть.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По данным агентства, в ходе недавних предварительных переговоров о введении шестого пакета санкций против России Германия ясно высказалась за введение эмбарго.
Против введения эмбарго выступают:
- Венгрия,
- Австрия,
- Словакия,
- Испания,
- Италия,
- Греция.
Война в Украине:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
Европейский союз заявил о необходимости санкций против России, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину. Впервые ограничения коснутся энергетического сектора РФ.
30 апреля появилась информация о том, что нефтяное эмбарго ЕС против РФ может заработать до конца года.
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