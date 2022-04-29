В частности, "Роснефть" хочет привлечь посредников для продажи нефти индийским компаниям.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украина предлагает странам Запада механизм вторичных санкций, чтобы наказывать посредников, которые будут помогать Российской Федерации поставлять нефть.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

Руководитель ОП отметил, что россияне будут и дальше искать лазейки наполнения бюджета нефтедолларами в других странах.

"Индийские нефтяные компании Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum хотят заключить полугодовой контракт на импорт нефти из России. "Роснефть" для поставки планирует использовать посредников, не попавших под санкции", - заявил Ермак.

"Именно для перекрытия таких лазеек в санкционном плане группы Макфола-Ермака нашим союзникам предложен механизм вторичных санкций, который предоставит возможность подвести под ограничения также посредников, имеющих отношение к подсанкционным компаниям", - заявил Ермак.

Работа ОП по санкциям против России

Как сообщал УНИАН, международная экспертная группа Ермака-Макфола была создана руководителем Офиса главы государства Андреем Ермаком и послом Майклом Макфолом после соответствующей инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

21 апреля Ермак презентовал план по ужесточению санкций против России. Он отметил, что перечень предложенных санкций предлагается взять за основу для дальнейших совместных с партнерами шагов. Документ содержит 10 шагов для усиления санкционного давления на РФ.

25 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину план действий по усилению санкций против РФ, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Справка УНИАН. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал ЕС предусмотреть в шестом пакете санкций против РФ эмбарго на импорт российской нефти.

Как стало известно из зарубежных медиа, Германия готова прекратить закупку российской нефти. Ранее Берлин был одним из главных противников введения Евросоюзом ограничений на закупку нефти и газа из РФ.

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