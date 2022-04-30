Эмбарго, вероятно, сперва будет применяться к российской танкерной нефти, и лишь впоследствии – трубопроводной.

Страны Евросоюза на следующей неделе могут одобрить постепенное нефтяное эмбарго и санкции против крупнейшего российского банка, Сбербанка, который до сих пор избегал санкций.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на дипломатов и чиновников, приближенных к процессу.

Отмечается, что после длительных согласований интенсивные переговоры будут продолжаться в течение выходных, прежде чем Европейская комиссия внесет окончательное предложение относительно шестого санкционного пакета ЕС. Послы ЕС встретятся в среду и ожидают предоставить окончательное одобрение до конца недели.

Нефтяное эмбарго станет крупнейшим и важнейшим новым шагом в санкционном пакете. Он также будет включать санкции против крупнейшего российского банка - "Сбербанка", которому до сих пор удавалось избежать ограничения, а также дополнительные санкции против российских граждан.

Эмбарго, вероятно, сперва будет применяться к российской танкерной нефти, и лишь впоследствии – трубопроводной, что может занять несколько месяцев. Однако, вероятно, что в обоих случаях блок позволит своим членам постепенно свернуть действующие контракты с российскими нефтяными компаниями – по схеме, аналогичной предварительно одобренному угольному эмбарго, на введение которого было предоставлено 4 месяца.

Отмечается, что чрезвычайно важной для завершения разработки нового пакета санкций была позиция Германии. Крупнейшая экономика ЕС импортировала около трети своей нефти из России на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако Германия официально заявила, что не будет накладывать вето на решение Евросоюза о нефтяном эмбарго в отношении России.

Как сообщал УНИАН, по данным издания Politico, Европейский союз продолжает разрабатывать шестой пакет санкции против России, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину. Впервые ограничения могут коснуться энергетического сектора РФ. Еврочиновники рассматривают некоторые "ограничения импорта российской нефти".

Судя по заявлениям главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, от SWIFT могут отключить "Сбербанк" (крупнейший государственный банк РФ - УНИАН). Но другой дипломат неофициально говорит, что от системы обмена банковской информации SWIFT могут отключить все банки, включая Газпромбанк.

Германия готова поддержать санкции против российского Сбербанка. До сих пор немцы были одним из главных противников ограничений.

К слову, США уже полностью ввели блокирующие санкции против "Сбербанка". Великобритания запретила банку проводить платежи в фунтах стерлингов через свою финансовую систему. Также были введены персональные санкции против генерального директора банка Германа Грефа.

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