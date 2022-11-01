Из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, без света было 350 тысяч квартир киевлян.

До сегодняшнего вечера должны восстановить теплоснабжение в дома киевлян, где тепла не было из-за вчерашней ракетную атаку агрессора.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

"Наша система энерго- и теплообеспечения достаточно велика. И для того, чтобы ее разогнать, требуется некоторое время, чтобы вода прошла полный цикл. Как говорят специалисты, до сегодняшнего вечера там, где тепла не было и где оно исчезло после вчерашних ракетных обстрелов, будет полностью восстановлено теплоснабжение", – сказал Кличко.

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Из-за повреждения энергообъектов в Киевской области в результате вчерашних обстрелов, обесточенными были и столичные котельные. Поэтому, восстановив электроснабжение, сейчас завершают возобновление подачи тепла в дома киевлян.

Ракетные удары России по Украине 31 октября

Как сообщал УНИАН, 31 октября российские войска совершили очередной массированный ракетный обстрел территории Украины - выпустили 50 ракет.

Подразделения ПВО Украины уничтожили 45 вражеских крылатых ракет однако несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры.

В частности, из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в Киевской области, в результате чего 80% потребителей столицы остались без водоснабжения, без света - 350 тысяч квартир киевлян.

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