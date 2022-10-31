По словам президента, дефицит генерации все еще сохраняется.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что бережливое потребление электричества и стабилизационные ограничения в Украине должны продолжаться.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении в конце 249-го дня войны.

"Российские террористы продолжили обстрелы на разных направлениях: Черниговщина, Харьковщина, Донбасс, Днепропетровщина, Запорожье и область, Николаев и область. Отвечаем оккупантам. Ощутимо отвечаем", - сказал он.

Видео дня

В целом, по словам Зеленского, по стране в течение дня не было аварийных отключений – удалось восстановить техническую возможность поставки энергии после тех российских ударов, которые произошли в течение недели.

"Но дефицит генерации все еще сохраняется, поэтому крайне бережливое потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться", - подчеркнул президент.

Отключение света в Украине

Как сообщал УНИАН, 29 октября утром отключений энергоснабжения по Украине не было.

В "Укрэнерго" пояснили, что в выходные потребление снижается, поскольку большое количество офисов не работает и люди начинают пользоваться рядом приборов позже, чем в рабочий день.

Для восстановления нормальной работы сетей и их энергопитания нужен очень большой объем ремонтных работ.

30 октября в "Укрэнерго" сообщили, что призыв экономить электроэнергию будет актуальным на протяжении всего отопительного сезона.

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