Как бы абсурдно это ни звучало, пока на Украину падают российские бомбы, не исключен возврат западной Европы к прежнему самодовольству и ее неспособность укрепить энергетическую независимость.

Угроза прекращения поставок российского газа европейским странам, многие из которых годами зависели от него, была козырной картой, которую Путин мог разыграть, чтобы заставить Европу отказаться от поддержки Украины и смягчить санкции.

Однако, мягкая зима в Западной и Центральной Европе не позволила реализоваться стремлениям России использовать газ как энергетическое оружие. Об этом пишет CNN.

Помогли лишить Путина одного из его крупнейших козырей и общие усилия Европы по сокращению потребления газа.

Видео дня

В течение 2023 года у европейских правительств есть окно возможностей, чтобы еще больше уменьшить зависимость от российского газа до того, как наступит новая зима.

По словам бывшего чиновника правительства Великобритании Адама Белла, теплая зима фактически "купила для Европы еще год". "Более холодные декабрь и январь съели бы много запасов газа в Европе, что могло привести к его физической нехватке", - отметил он.

Однако он предупреждает, что просто накапливать запасы газа недостаточно. "Нужно больше работать над повышением энергоэффективности. Дома и предприятия нуждаются в зданиях, которые за счет изоляции тратят меньше энергии. Компаниям необходимо отказаться от природного газа в производственных процессах", - говорит Белл.

Критики обвиняют европейские правительства в том, что они слишком много времени уделяют контролированию сиюминутных цен на газ, вместо того чтобы инвестировать в долгосрочные меры, такие как повышение эффективности и возобновляемые источники энергии.

"Существует понятный политический инстинкт снижения цены, потому что это напрямую решает проблемы затрат домашних хозяйств и предприятий. Но удешевление газа лишает стимула сокращать общее потребление. Политики склонны думать об энергоэффективности как о долгосрочном проекте. Но даже небольшие меры по повышению эффективности, принятые в краткосрочной перспективе, могут привести к большим общим изменениям в потреблении", — говорит научный сотрудник Центра исследований европейской политики Милан Элкербаут.

В среднесрочной перспективе у Европы теперь есть возможность осуществить некоторые изменения в своих привычках потребления энергии, которые оказались политически сложными.

"Правительства могли бы сделать больше для стимулирования и ускорения развития возобновляемых источников энергии. Также было бы разумно, если бы правительства построили хранилища для сжиженного природного газа (СПГ), что может произойти довольно быстро и напрямую снизит потребность в российском газе", — говорит замдиректора Центра европейских реформ Джон Спрингфорд.

Совершенно другой вопрос, воспользуются ли европейские страны этим коротким шансом укрепить свою энергетическую безопасность.

"Уязвимость Европы, которая внезапно обнаружилась, возникла из-за давнего самоуспокоения западных держав. Западная Европа не желала слушать прифронтовые государства, которые предупреждали о намерениях российского режима и понимали, что более дорогая энергия — это цена, которую стоит заплатить в обмен на то, что она не будет уязвима для российского давления. Эта самоуспокоенность оставила России множество незакрытых целей, по которым она могла бить в крупных западноевропейских столицах, в первую очередь в Германии", — говорит старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кейр Джайлз.

Как бы абсурдно это ни звучало, пока на Украину продолжают падать российские бомбы, не исключен возврат к прежнему самодовольству и неспособность укрепить энергетическую независимость Европы, пишет CNN.

Издание отмечает, что европейские страны исторически не хотели объединять свою энергетическую политику и рынки.

"Причины этого варьируются от неприкрытых личных интересов (например, почему одна страна должна получать выгоду от накопления запасов другой?) до контроля над рынками (например, почему более дешевый СПГ из Испании должен подрывать французскую ядерную энергетику?). И даже если возникнет политический интерес к созданию какой-то общей энергетической политики и рынку, централизованное управление будет чрезвычайно сложным, поскольку отдельные страны неизбежно будут конкурировать за ресурсы и финансовые субсидии", - пишет CNN.

Бездействие европейских правительств сейчас может привести к катастрофе следующей зимой. А устроенный ими же энергетический кризис вернет Путину власть, которой он лишился благодаря теплой погоде.

Запасы газа в Европе

Как сообщал УНИАН, согласно материалам Инициативы по хранению энергии (Ines), при "нормальной" кривой температуры резервуары для хранения газа в конце марта и конце апреля будут заполнены на 65%. К концу зимы 2023 года газовые хранилища Германии будут заполнены больше, чем это было к концу зимы 2022 года, сразу после российского вторжения в Украину.

Отметим, что ряд стран Евросоюза полностью или очень сильно зависели от поставок российского газа. После начала вторжения РФ в Украину большинство стран начали сокращать эту зависимость.

В декабре 2022 года министры энергетики стран ЕС договорились об установлении предельной цены на газ. Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч), ожидается, что ограничение вступит в силу в середине февраля 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: