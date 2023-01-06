Немецкий министр отметил, что Берлин смог заменить прекращенные российские поставки газа, нефти и угля через другие каналы.

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что глава Кремля Владимир Путин проиграл в своем газовом шантаже Европы.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре немецкий чиновник выразил осторожный оптимизм относительно энергообеспечения своего государства, пишет The Guardian.

Хабек отметил, что Германия была чрезмерно зависима от поставок газа из России по газопроводу "Северный поток-1", и не создавала инфраструктуру для альтернативных каналов поставок.

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"Проблема Германии, или даже центральноевропейская проблема, заключалась в том, что половина наших яиц была в корзине Путина. И он их уничтожил", - сказал Хабек.

Впрочем, отмечает немецкий министр, сейчас Берлин смог заменить прекращенные российские поставки газа, нефти и угля через другие каналы, такие, как быстро построенные терминалы сжиженного природного газа (СПГ) и увеличение импорта из Норвегии.

Хабек подчеркнул, что энергетическая ситуация в Германии остается "очень напряженной и сложной". Однако он оптимистично смотрит в ближайшее будущее. "Сейчас могу сказать, что хранилища в Германии заполнены, где-то на 90%, мы выдержим эту зиму, и цены падают", - отметил вице-канцлер.

По его словам, поскольку в Центральной Европе продолжается относительно мягкая зима, существует "достаточная вероятность", что газовые хранилища не будут полностью опустошены в конце холодного сезона.

Германия также продолжает придерживаться своего плана по постепенному отказу от атомной энергетики. Хабек вновь отверг разговоры о возможности изменения позиции его государства в этом вопросе.

"Немецкое правительство сосредоточилось на увеличении возобновляемой электроэнергии с 46% до 80% к 2030 году. Я посоветовал бы всем сосредоточиться на одном плане и не разрушать все снова", - сказал министр.

Зависимость Европы от российского газа

Как сообщал УНИАН, ряд стран Евросоюза полностью или очень сильно зависели от поставок российского газа. После начала полномасштабного вторжения большинство таких государств начали сокращать эту зависимость. Хотя есть и такие, как Венгрия, которые предпочитают продолжать сотрудничество с кровавым российским режимом ради дешевых энергоресурсов.

Значительную зависимость в свое время имела и Германия. Впрочем, прекращение поставок по газовпроводу "Северный поток-1" по надуманным причинам заставил ее активнее искать альтернативы. Так, на днях Германия дала старт импорту газа из США. Недавно танкер Maria Energy уже прибыл в новый LNG-терминал в Вильгельмсхафене, который был открыт 17 декабря 2022 года.

Прекращение поставок российского газа привело к рекордному росту цен на него на европейском рынке. Однако, спотовая цена на газ в Европе на торгах 4 января опустилась до уровня 66 евро за МВт-ч (735 долларов за тысячу кубометров), что является самым низким показателем с февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину. Цены на голубое топливо показывают тенденцию к снижению уже третью неделю подряд.

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