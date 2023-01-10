Уровень наполнения газовых хранилищ Германии в настоящее время составляет около 91%.

К концу зимы 2023 года газовые хранилища Германии будут заполнены больше, чем это было к кнцу зимы 2022 года, сразу после российского вторжения в Украину.

Как говорится в материалах Инициативы по хранению энергии (Ines), при "нормальной" кривой температуры резервуары для хранения в конце марта и конце апреля будут заполнены на 65%, сообщает Spiegel.

Как говорится в материале, это значительно больше, чем было в 2022 году, когда на конец марта хранилища были заполнены 26%, а на конец апреля - 35%.

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Уровень наполнения газовых хранилищ Германии в настоящее время составляет около 91%. Причина такого высокого заполнения - снижение энергопотребления и дополнительный импорт для компенсации недостающих объемов импорта из России .

Война в Украине и ситуация с газом в Европе:

Ряд стран Евросоюза полностью или очень сильно зависели от поставок российского газа. После начала российского вторжения в Украину большинство стран начали сокращать эту зависимость.

25 августа 2022 года цена на газ в Европе достигла рекордной отметки – 316 евро за МВт-ч, или 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Голубое топливо дорожало на фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком" в начале сентября.

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч), ожидается, что ограничение вступит в силу в середине февраля 2023 года.

В Кремле назвали санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм" и пообещали ответные меры. Однако спустя неделю после согласования установления предельной цены на газ в РФ заговорили о возобновлении поставок в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.

Россия угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка".

28 декабря 2022 года цены на газ в Европе упали до довоенного уровня.

4 января 2023 года цена на газ в Европе упала до минимума с начала войны в Украине.

6 января 2023 года вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Путин проиграл в своем газовом шантаже Европы. Берлин смог заменить прекращенные российские поставки газа, нефти и угля через другие каналы.

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