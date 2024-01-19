Рассказываем, кому грозит отключение электроэнергии и какой размер долга станет фатальным.

Кабинет министров отменил мораторий на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за того, что увеличились неплатежи. Украинцы должны Укрэнерго более 20 млрд гривен, поэтому правительство приняло соответствующее радикальное решение. Об этом также заявил директор компании-поставщика электроэнергии "Ясно" - отключение света коснется многих жителей страны.

УНИАН выяснил, кому грозит отключение электроэнергии.

Долг за свет, при котором уже отключают - точная цифра

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокипрассказал, при какой сумме долга украинцам грозит отключение электроэнергии. В своем Facebook он написал, что лишать электричества будут тех потребителей, у которых сумма долга превышает 3000 грн, а сам долг "старше" двух месяцев. Прокип также акцентировал внимание на том, что эта норма коснется только той части Украины, где не ведутся активные боевые действия.

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По словам директора компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергея Коваленко, отключение электроэнергии сегодня и сейчас не предусмотрено - первые отключения начнутся 29 января.

Как проверить долг за свет и списать его

Для того чтобы узнать долг за свет по адресу, вам необходимо обратиться в ЖЭК и предоставить сотрудникам компании свои данные. Альтернативный вариант - через приложение банка, которым вы пользуетесь, во вкладке "Коммунальные платежи" находится вся информация о ваших долгах и оплаченных услугах.

Также есть возможность списать долг, чтобы отключение света вас не коснулось, однако процедура эта доступна только некоторым:

гражданам, имеющим задолженность более 3 лет;

граждане, которым достались долги предыдущих владельцев;

гражданам, долг которых соответствует площади жилья;

гражданам, которые в судебном порядке признаны банкротами.

Думать об экстренной оплате долга или бояться того, что отключение электроэнергии "постучит" к вам в дверь не стоит, если у вас:

трое и больше приемных детей;

детский дом семейного типа;

есть житель квартиры, здоровье и жизнедеятельность которого зависят от медицинских приборов;

многодетная семья;

инвалидность I или II группы;

есть необходимость ухода за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечья в детстве.

Жители территорий, признанных оккупированными или тех, которые считаются зоной боевых действий, могут не переживать и исправно по возможности платить за свет дальше, и пользоваться им спокойно. Отмена моратория коснется в первую очередь "злостных неплательщиков" - людям, которые исправно по возможности платят или оформили субсидию, бояться нечего.

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