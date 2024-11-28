Сегодняшняя атака была преимущественно направлена на подстанции "Укрэнерго", отметил депутат.

После очередной воздушной атаки России 28 ноября на энергосистему Украины понадобится двое-трое суток для возвращения к стабильной работе. Впрочем, в отдельных регионах этот процесс может затянуться. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Слуга Народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире "Новости.live".

"Большинство атак было сосредоточено именно по подстанциям "Укрэнерго". Там, где были построены защитные сооружения, эти защитные сооружения уберегли дорогостоящее оборудование. Там, где защитные сооружения еще не построены, соответственно, было поражение трансформаторов большой мощности", - сказал нардеп.

По его словам, на восстановление работы энергосистемы будет достаточно двое-трое суток для того, чтобы восстановить работу энергосистемы и уменьшить ограничения по регионам.

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"Но, возможно, не по всем, потому что в некоторых регионах ситуация может быть более сложной, в некоторых ситуация немножко лучше", - добавил Нагорняк.

График отключения электроэнергии - последние новости

28 ноября Российская Федерация устроила массированную атаку по территории Украины. Во время российского обстрела в целом было обнаружено 188 средств воздушного нападения. Силы обороны сбили 79 ракет и 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. 62 вражеских беспилотника локально потеряны.

В связи с этим министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщил, что у украинцев этой зимой может не быть света по 4-8 часов в день.

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