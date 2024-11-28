Сейчас ситуация в украинской энергосистеме не является критической.

У украинцев этой зимой может не быть света по 4-8 часов в день. Об этом сообщил главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев в эфире "Киев 24".

"Высокая вероятность того, что в течение зимы время от времени мы будем сталкиваться с такими отключениями, с которыми мы имеем дело сейчас. То есть от 4 до 8 часов света не будет по графику, который будет каждый вечер публиковать Минэнерго, а после этого "Укрэнерго" и операторы систем распределения", - сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что ситуация не является критической.

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"Сказать, что у нас сейчас высокая вероятность, что все плохо, все пропало и нужно привыкать к длительным отключениям, я не могу", - добавил Рябцев.

Ракетная атака на Украину 28 ноября - последние новости

28 ноября Россия устроила массированную атаку на Украину. Во время российского обстрела в целом было обнаружено 188 средств воздушного нападения. Силы обороны сбили 79 ракет и 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. 62 вражеских беспилотника локально потеряны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, связанные с очередным массированным ударом России по Украине.

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