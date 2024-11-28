Света будет еще меньше: в Украине экстренно переписали графики отключения до конца суток

Отмечается, что меры приняты в связи с повреждением энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки

Компания "Укрэнерго" в четверг, 28 ноября, снова экстренно обновила графики отключения света. Теперь до конца суток будут отключать сразу четыре очереди одновременно.

"Сегодня, 28 ноября, объем мер ограничения будет вынужденно увеличен. До конца суток будут применяться четыре очереди бытовых потребителей одновременно", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что такие меры приняты в связи с повреждением энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

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"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Таким образом, общее время отключений света в сутки увеличилось до более 12 часов.

График отключения света в Украине 28 ноября - главные новости

28 ноября Россия устроила массированную атаку на Украину. Во время российского обстрела в целом было обнаружено 188 средств воздушного нападения. Силы обороны сбили 79 ракет и 35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа, а еще 62 локально потеряны.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии. В связи с этим в Украине увеличился объем ограничений потребления электроэнергии.

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