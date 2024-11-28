Выявлено 188 средств воздушного нападения, удары противник направлял на объекты энергетики Украины.

В ночь на 28 ноября противник нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины, отмечая, что воздушная атака продолжалась с 19.30 27 ноября.

Отмечается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено 188 средств воздушного нападения, которое отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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В Воздушных силах отмечают, что по состоянию на 10.30 подтверждено сбитие:

- 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";

- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

- 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряны).

В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил выявлено 188 средств воздушного нападения:

- 3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской обл. по Харьковской области;

- 57 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская обл;

- 28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;

- 97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

В сообщении сказано, что ракетно-дроновой удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.

Массированный обстрел России по Украине 29 ноября - что известно

Как сообщал УНИАН, ракетная атака задела и западные регионы Украины, где без света осталось много людей.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что в Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, что связано с очередным массированным ударом России по Украине Он отметил, что атаки на энергообъекты происходят по всей Украине.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что, по прогнозам, экстренные отключения электроэнергии могут продлиться до 20:00.

Руководитель Волынской ОГА Иван Рудницкий сообщил о "прилете". Мэр Луцка Игорь Полищук отметил, что в городе перестали ездить троллейбусы, а водоканал и теплоэнерго (критическая инфраструктура) подключают к альтернативным источникам энергии. Глава Ровенской ОГА Александр Коваль отмечает, что более 280 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения, также наблюдаются проблемы с водой.

Во Львовской области тоже были атакованы объекты критической инфраструктуры. В этой области 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения,

Житомир тоже был обесточен. Из-за чего объекты водоснабжения начали подключать к генераторам.

В Ивано-Франковской области введены аварийные отключения света.

В Киевской области в результате атаки пострадали два человека. Россияне повредили инфраструктурный объект. В области продолжаются экстренные отключения электроэнергии по указанию Укрэнерго.

Российские оккупанты нанесли удар по Одесской области, где есть раненые и разрушения. Все пострадавшие - в Одесском районе, люди получили легкие телесные повреждения. В этом же районе повреждены по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.

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