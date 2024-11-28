Министр энергетики Украины заявил, что последствия будут уточняться уже после ракетной атаки России.

В Украине были введены экстренные отключения электроэнергии, что связано с очередным массированным ударом России по Украине, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия. Следите за официальными сообщениями и будьте в укрытиях", - написал он в публикации в Facebook.

В частности, ракетная атака затронула западные регионы. В Волынской области есть "прилет", заявил руководитель Волынской ОГА Иван Рудницкий в Telegram. Сообщается, что первые взрывы в Луцке прозвучали еще в 06:20, вскоре они повторились. Мэр Луцка Игорь Полищук добавил в Telegram, что в городе перестали ездить троллейбусы, а водоканал и теплоэнерго (критическая инфраструктура) подключают к альтернативным источникам энергии. Кроме того, он заявил, что дети в Луцке 28 ноября учатся дистанционно.

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Глава Ривненской ОВА Александр Коваль отмечает, что более 280 тысяч абонентов в области находятся без электроснабжения, также наблюдаются проблемы с водой.

Взрывы также слышали в Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой и других областях.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что ситуация с энергосистемой в течение зимы будет зависеть не только от ракетных атак и похолодания. Эксперт Геннадий Рябцев отметил, что, в частности, все зависит и от обородувания.

Кроме того, народный депутат Сергей Нагорняк заявил, что графики отключений света могли отменить уже на этих выходных, если была бы солнечная погода и отсутствие атак на энергосистему.

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