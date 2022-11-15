Чтобы сохранять управляемость энергосистемы, компания вводит аварийное отключение потребителей.

Из-за массированных ракетных ударов РФ ситуация в энергетике самая серьезная за всю историю, однако управление системой не потеряно.

"Ситуация серьезная, самая серьезная за всю историю, но мы сохраняем управляемость системой. Враг снова поразил украинскую энергосеть - под огнем оказались объекты по всей стране", - сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook.

Глава "Укрэнерго" отметил, что с начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая.

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"Атака осуществлена с циничным расчетом - в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой", - написал он.

Энергетики уже восстанавливают объекты, чтобы обеспечить поставки, добавил Кудрицкий.

"Еще раз скажу: ситуация серьезная, главная задача "Укрэнерго" на эту минуту: сохранить управляемость энергосистемы. Именно для этого применяются аварийные отключения. Если мы вводим отключение - значит система все еще управляемая. От чего мы защищаем всех - от коллапса энергосистемы, на который надеется враг", - подчеркнул он.

Энергетический террор России 15 ноября

По словам министра энергетики Германа Галущенко, сегодня Россия осуществила самый массированный обстрел энергосистемы с начала 24 февраля. Он отметил, что энергосистемы соседей Украины тоже почувствуют последствия террора.

СМИ сообщили, что российские ракеты попали на территорию Польши и даже есть погибшие.

В ВСУ заявили, что враг выпустил около 100 ракет.