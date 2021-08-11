Тарифы на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-ч, будут снижены до 1,44 грн за кВт.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании примет постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения снижается до 1,44 грн за киловатт-час, если домохозяйства потребляют менее 250 киловатт-часов в месяц.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Экономика Украины еще не восстановилась после коронакризиса. Действительно, происходит рост зарплат и доходов населения, но мы понимаем, что крайне важно сейчас поддержать людей. Поэтому по инициативе и поддержке президента Украины Владимира Зеленского правительство сегодня принимает решение о том, что тарифы на электроэнергию для населения будут снижены - до 1,44 грн за киловатт для тех домохозяйств, которые потребляют менее 250 киловатт в месяц", - сказал он.

Для домохозяйств, которые потребляют более 250 киловатт в месяц, тариф не меняется и остается на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать

2 августа на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" цена на электроэнергию достигла нового максимума за время работы нового рынка электрической энергии - 2578,5 грн за МВт-ч.

Рост цен на оптовом рынке электрической энергии больше всего отражается на промышленных предприятиях, что делает их продукцию на международной арене неконкурентоспособной.

Повышение стоимости электричества в конечном счете вынуждает предпринимателей повышать цены на свою продукцию.

Цена электричества для населения останется неизменной на уровне 1,68 грн за кВт-ч, но рост электротарифов для промышленности спровоцирует рост цен на товары и услуги.

1 июля 2020 года в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом "О рынке электроэнергии", который был принят в апреле 2017 года.

Рынок "на сутки вперед" - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке "на сутки вперед" (РСВ), который является главным ориентиром для всех сегментов рынка, за неделю со 2 по 8 августа выросла относительно прошлой недели на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-ч.

28 июля президент Владимир Зеленский опроверг информацию о повышении с 1 августа тарифов на электроэнергию для населения.

29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа. Позже Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложение специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц - до 31 августа 2021 года.

В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), и участниками рынка прорабатывают варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предусматривает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, потребляющих до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц (сейчас это около 41% потребителей с 16900000 домохозяйств), и повышение тарифа для тех потребляющих сверх этой нормы, то есть для большинства.

Автор: Дмитрий Шварц