Лидер немецких "свободных демократов" допустил, что российский газопровод перестанет быть таким скандальным, если Москва оставит Украину в покое.

Чтобы достроить "Северный поток-2", который должен транспортировать российский газ в Германию через Балтийское море, Россия должна изменить свою внешнюю политику.

"Только после этого можно будет говорить о том, завершать этот газопровод или нет", - цитирует Süddeutsche Zeitung слова лидера парламентской группы "Свободной демократической партии" Александра Графа Ламбсдорффа.

Он убежден, что при нынешней ситуации продолжение строительства "Северного потока-2" - это ошибка. Поскольку миллиарды долларов уже инвестированы в проект, а сам он на более чем 90% завершен, "Свободная демократическая партия" не поддерживает предложение полностью отказаться от него. Но сейчас требует остановить строительство.

Читайте такжеРусские хотят достроить "Северный поток-2" уже в июнеПо словам Ламбсдорффа, пока не будет определенной нормализации в германо-российских и европейско-российских отношениях, никаких работ быть не может. Он указал на агрессию России против Украины. Политик отметил, что "Северный поток-2" - часть "геополитики, которая ведется средствами энергетической промышленности". И страны, которые лежат между Россией и ЕС, не должны страдать от шантажа из-за лишения их роли транзитных стран для транспортировки газа.

Он также напомнил о фонде, который правительство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания собирается создать для поддержки завершения российской ГТС. Лабсдорфф назвал его "Фондом Газпрома".

"99% текста о его образовании основывается на вопросах климата и защиты окружающей среды. Но 99% денег поступили напрямую от компании-оператора "Северного потока-2", которая принадлежит "Газпрому". Иными словами, Да, это организация-ширма", - сказал немецкий политик.

Читайте такжеВслед за норвежцами от "Северного потока-2" отказались датчанеНа прошлой неделе парламент федеральной земли в Шверине поддержал создание государственного экологического фонда. Организация декларирует намерение продвигать проекты в сфере защиты окружающей среды, природы и климата. Но она также намерена быть коммерчески активной. В частности, немецкий экологический фонд собирается купить детали и технику, необходимые для завершения строительства "Северного потока-2". Это поможет проекту обойти санкции США.

История " Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Несмотря на санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против " Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по " Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода " Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань