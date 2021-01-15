Предыдущее решение регулятора не позволяло строить "Северный поток-2" до конца мая.

Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" в водах страны.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

Предыдущее решение регулятора не позволяло выполнять работы до конца мая.

Однако жалобы, например, со стороны экологических ассоциаций, могут приостановить работы в исключительной экономической зоне Германии, но это будет иметь временный эффект.

Такое одобрение стало необходимым, среди прочего, из-за того, что швейцарская компания изъяла свои специальные корабли после угроз США санкциями в конце 2019 года.

После выхода Швейцарии из "Северного потока-2", проект должен был перейти на тип корабля, который удерживается или перемещается другими судами. Разрешение, которое выдано сейчас, применяется к такому судну.

Такое судно, российская "Фортуна", вышло из порта Висмар в четверг и было в Балтийском море у Ростока в пятницу утром, сообщает корабельный радар shipfinder.com.

Что этому предшествовало

Компания Nord Stream 2 AG планирует завершить строительные работы на одной из двух веток спорного российского газопровода в первой половине 2021 года, несмотря на санкции США.

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Автор: УНИАН