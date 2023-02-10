1 февраля 2023 года в России вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

На фоне эмбарго ЕС и ограничения цен на российскую нефть, введенного странами G7, добыча нефти в России в 2023 году может сократиться.

Как сообщает Reuters, со ссылкой на заявление вице-премьера страны-агрессора Александра Новака, уже в марте добыча упадет на 500 тыс. баррелей в стуки.

"Да, такие риски есть... мы их оценим в ближайшее время", - сказал Новак, отвечая на вопрос о возможном снижении добычи нефти в этом году.

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"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". В связи с этим Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

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В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря 2022 года Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. Сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется.

С 5 февраля 2023 года также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

1 февраля 2023 года вступил в силу указ Путина о запрете на экспорт нефти по ценовому потолку.

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